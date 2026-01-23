Льюис Хэмилтон: «Мне было особенно интересно с самого начала участвовать в разработке такой интересной машины»

Хэмилтон с нетерпением ждет новый сезон.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что ему было очень интересно с самого начала участвовать в работе над созданием и развитием болида SF-26, который команда будет использовать в предстоящем сезоне.

«Сезон-2026 представляет собой огромный и интересный вызов для всех – вероятно, мы говорим о наиболее масштабных изменениях технического регламента за всю мою карьеру в «Формуле-1».

С началом новой эры все всегда крутится вокруг развития, роста команды и необходимости всем двигаться в одном направлении.

Как гонщику, мне было особенно интересно с самого начала участвовать в разработке такой интересной машины, тесно сотрудничая с инженерами, помогая им определить четкое направление для развития.

С технической точки зрения нас ждет чрезвычайно важный сезон, а гонщик будет играть центральную роль в управлении энергией, понимании особенностей работы новых систем и стремлении внести свой вклад в развитие болида.

Этот вызов мы должны принять вместе, как команда, и нам поможет в этом необыкновенная поддержка со стороны болельщиков, которые очень многое для нас значат», – рассказал Хэмилтон.

