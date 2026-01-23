Дэн Фэллоус стал техническим директором «Рейсинг Буллз»

Фэллоус – новый технический директор «Рейсинг Буллз».

Дэн Фэллоус назначен на должность технического директора команды «Рейсинг Буллз ».

В прошлом Фэллоус уже работал в «Ред Булл», отвечая главным образом за аэродинамику. В 2021 году он согласился на предложение «Астон Мартин » занять должность технического директора и ушел на повышение. В британской команде он отработал три года, после чего стороны решили прекратить сотрудничество.

Теперь же Фэллоус в статусе технического директора возвращается в систему «Ред Булл», но работать будет с «младшей» командой.

