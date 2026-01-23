Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Правда верю, что у Аджара в «Ред Булл» может получиться»

Пермейн верит в Аджара.

Руководитель «Рейсинг Буллз » Алан Пермейн поделился мнением о перспективах Изака Аджара в команде «Ред Булл».

По словам Пермейна, он верит в Аджара – и что француз не повторит судьбу своих предшественников и не сломается под давлением борьбы с Максом Ферстаппеном в рамках выступлений за один коллектив.

«Это очень непростой вопрос. Потому что вопрос каких-то сравнений с Максом Ферстаппеном – это всегда очень непросто. Вряд ли хоть кто-то сможет на него ответить.

С другой стороны, не хотелось бы говорить…точнее так, я никогда не скажу, что на фоне Макса Аджар точно не справится. Потому что я правда верю, что у него может получиться. Хотя, полагаю, дело еще и в том, что на стороне Изака фактор перехода на совершенно новые болиды, это может ему помочь.

Думаю, мы подготовили Аджара так хорошо, как только могли. И это даже не вопрос подготовки перехода конкретно в «Ред Булл» – скорее это постоянный процесс. Мы делали все, чтобы как можно успешнее выступать на трассе, и это естественным образом готовит гонщика», – рассказал Пермейн.

