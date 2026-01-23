Андреа Стелла: «Для зрителей может выглядеть немного странным, что некоторые обгоны будут проходить уж слишком легко»

Стелла прогнозирует появление легких обгонов в «Ф-1».

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла считает, что чемпионату нужно будет подготовить зрителей к тому, что некоторые обгоны в новом сезоне будут внешне даваться гонщикам очень легко.

Причиной этого является смещение акцентов в сторону правильного использования электрического заряда батареи.

«Для зрителей может выглядеть немного странным то, что некоторые обгоны будут проходить уж слишком легко. Но важно, чтобы зрители понимали, почему эти обгоны могут проходить так легко – на одной машине заряд батареи в тот момент может быть полностью израсходован, а на другой он может быть полным.

И с этой точки зрения в гонках появятся новые факторы и элементы. Умение использовать силовую установку как средство ведения борьбы на трассе и средство для совершения обгонов будет особенно важным – и нам нужно будет объяснить это нашим зрителям», – рассказал Стелла.

