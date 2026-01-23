«Феррари» показала болид SF-26 на новый сезон

В «Феррари» показали новый болид.

Команда «Феррари» официально представила изображения нового болида и обновленную ливрею на предстоящий сезон. Болид получил рабочий индекс SF-26.

В ближайшие часы «Феррари» проведет обкатку своего нового болида на трассе во Фьорано.

Фото: пресс-служба «Феррари»

Выступать за «Феррари» в новом сезоне продолжат Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон .

В «Феррари » надеются на прогресс в предстоящем чемпионате, поскольку прошлый сезон команда завершила лишь на 4-м месте в Кубке конструкторов, не сумев выиграть за год ни одной гонки.

