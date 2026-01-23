  • Спортс
Питер Уиндзор: «Было неразумно менять Риккардо на Пиастри. «Макларен» бы все равно выиграл чемпионат с Норрисом»

Уиндзор выступил в защиту Риккардо.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор считает, что в «Макларене» зря решили прекратить сотрудничество с Даниэлем Риккардо. И что австралиец сейчас был бы более подходящим напарником для Ландо Норриса, чем заметно более амбициозный Оскар Пиастри.

В «Макларене» решились на прекращение сотрудничества с Риккардо после сезона-2022, в котором Даниэль набрал 37 очков, а его напарник Ландо Норрис 122 очка.

«Риккардо всегда отличало умение увидеть тот самый просвет между болидами соперников, и воспользоваться этим. И это замечательное качество. Риккардо опытный гонщик. У него [был] подходящий для команды характер. Он прекрасный человек и отличный пилот, любая команда всегда рада такому.

И мне кажется, что со стороны «Макларена» было неразумным увольнять Риккардо и заменять его Оскаром Пиастри. Ведь, на мой взгляд, они бы все равно выиграли чемпионат с Ландо Норрисом. Ведь Ландо, в конечном счете, все равно всегда был быстрее.

Они бы выиграли чемпионат в заметно более гармоничной манере. Оскар для этого им не требовался. Им просто нужно было продолжать делать свою работу. Зачем создавать все эти ситуации [с борьбой внутри команды], когда можно было поступить проще и оставить все как есть? Риккардо мог бы стать идеальным дополнением к Норрису», – рассказал Уиндзор.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
