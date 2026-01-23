Ферстаппен первым сядет за руль нового болида «Ред Булл» на тестах в Барселоне
Ферстаппен первым сядет за руль нового болида.
В «Ред Булл» определились с графиком работы на первых предсезонных тестах в 2026 году.
Перед сезоном-2026 для команд будет организовано сразу три серии – первая из них пройдет 26-30 в закрытом режиме на трассе в Барселоне. Две последующие будут проходить в Бахрейне в феврале.
Как стало известно, первым за руль болида RB22 на тестах в Барселоне сядет Макс Ферстаппен. Во второй половине дня Ферстаппен должен уступить место Изаку Аджару.
При этом в «Ред Булл» готовы в любой момент внести в график изменения, если того потребуют погодные условия.
