Журналист Пейро: «Несколько дней назад «Уильямс» не прошел крэш-тест»
В «Уильямсе» столкнулись с проблемами при подготовке к сезону-2026.
Журналист Хорхе Пейро сообщил, что недавно команда «Уильямс» не смогла пройти крэш-тест.
При этом первые предсезонные тесты состоятся уже на следующей неделе – с 26 по 30 января в Барселоне в закрытом формате.
«Несколько дней назад мне сообщили, что «Уильямс» не прошел крэш-тест. С того момента, думаю, мало что изменилось. Или даже ничего не изменилось», – поделился Пейро в соцсетях.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Хорхе Пейро
