Журналист Пейро: «Несколько дней назад «Уильямс» не прошел крэш-тест»

В «Уильямсе» столкнулись с проблемами при подготовке к сезону-2026.

Журналист Хорхе Пейро сообщил, что недавно команда «Уильямс » не смогла пройти крэш-тест.

При этом первые предсезонные тесты состоятся уже на следующей неделе – с 26 по 30 января в Барселоне в закрытом формате.

«Несколько дней назад мне сообщили, что «Уильямс» не прошел крэш-тест. С того момента, думаю, мало что изменилось. Или даже ничего не изменилось», – поделился Пейро в соцсетях.

