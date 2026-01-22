ФИА подтвердила легальность моторов «Мерседеса» и «Ред Булл» на встрече с мотористами (es.motorsport.com)

Встреча ФИА и мотористов не привела ни к каким изменениям.

Как сообщает испанская редакция Motorsport.com, ФИА встретилась с мотористами, чтобы обсудить недовольство «Хонды», «Феррари » и «Ауди » решением в конструкции силовой установки, которое обнаружили в «Мерседесе » и «Ред Булл ».

Напомним, что оба производителя намерены использовать двигатели, степень сжатия которых превышает лимит (16:1) в рабочих условиях за счет термического расширения материалов. Согласно подсчетам, данная особенность позволить увеличить мощность на 13 л.с. – что может помочь отыграть 0,3-0,4 секунды за круг.

Несмотря на то что силовые установки обоих производителей прошли проверку ФИА, соперники выдвинули претензии и потребовали уточнить правила, скорректировать процедуру измерения сжатия или вовсе отменить ограничения степени сжатия.

В связи с этим федерация и устроила собрание с мотористами, где отвергла все предложения недовольных производителей. Таким образом, «Мерседес» и «Ред Булл» получили право начать новый сезон с вызвавшими скандал силовыми установками.

При этом, по данным издания, у мотористов остался еще ряд нерешенных вопросов, которые могут привести к новым спорам в начале сезона.

