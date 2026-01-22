Маттиа Бинотто: «Не жду, что двигатель «Ауди» окажется лучшим с самого старта. Это невозможно»

Бинотто оценил потенциал мотора «Ауди».

Глава проекта «Ауди » в «Ф-1» Маттиа Бинотто считает, что опыт сыграет ключевую роль при определении расстановки сил среди мотористов – в частности, это касается «Мерседеса», отметил итальянский инженер.

«У них больше всего опыта и хорошо налажена работа. Если команда или производитель были невероятны в прошлом, то они останутся невероятными в будущем. В этом нет никаких сомнений. Для нас это станет серьезным испытанием.

Я не жду, что наша силовая установка окажется лучшей с самого старта. Это было бы нереалистично, такое невозможно. Но думаю, мы идем по этому пути, нужно продолжать концентрироваться на собственных делах», – сказал Бинотто.

