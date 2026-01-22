Алекс Палоу: «Болиды «Ф-1» очень хрупкие. Малейший контакт превращает борьбу в сцену из Голливуда»

Палоу назвал проблему гонок в «Ф-1».

Четырехкратный чемпион «Индикара» Алекс Палоу недоволен тем, как устроена борьба в «Формуле-1».

«Проблема «Ф-1» в том, что, когда между болидами происходит контакт, все ломается. Им никогда не удается справиться даже с легким контактом.

В «Индикаре» довольно крепкие машины, так что, если кто-то попытается меня вытолкнуть, я отвечу: «Нет уж, вот он я». И не стану уходить в сторону. Произойдет контакт, но я скажу: «Ладно, мне нравится… продолжим». И мы продолжим гоняться.

Думаю, проблема в том, что болиды «Ф-1» очень хрупкие. Малейшее соприкосновение превращает борьбу в сцену из Голливуда. В «Индикаре» мы можем вести более серьезную борьбу и при этом продолжим гоняться. Единственное – будет болеть спина.

Мне не нравится система «Формулы-1», но не думаю, что они могли бы перейти на схему из «Индикара », поскольку в таком случае ни один болид не добрался бы до финиша. Так что у меня нет ответа на вопрос, как все улучшить», – сказал Палоу.

