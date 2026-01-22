Стефано Доменикали: «Уверен, Цунода будет готов вернуться в «Ф-1», если появится такая возможность»
В «Ф-1» допустили возвращение Цуноды.
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменили призвал Юки Цуноду быть готовым вернуться на стартовую решетку.
В 2026-м японец будет занимать должность тест-пилота и резервиста «Ред Булл».
«Вы прекрасно знаете, что в этом году Юки Цунода будет третьим пилотом. Ему нужно быть стойким, потому что в случае возникновения возможности [сесть за руль болида] он должен быть готов.
Я ему этого желаю, поскольку он отличный парень. Уверен, он будет готов. Это станет для него вызовом, ведь такова природа спорта. Не стоит забывать, что мы начнем этот сезон с 22 местами в чемпионате. Здесь непросто выступать», – сказал Доменикали.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
