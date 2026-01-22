Чемпион MotoGP-2024 Мартин перенес 2 операции и пропустит первые предсезонные тесты (Autosport)

Хорхе Мартин пропустит 1-е предсезонные тесты MotoGP.

Гонщик «Априлии» Хорхе Мартин в последние недели перенес две операции, связанные с последствиями прошлогодних травм.

Чемпион сезона-2024 восстанавливался на протяжении большей части 2025 года. Испанец уже перенес операции в прошлом году, но не чувствовал себя в 100-процентной форме. В итоге «Априлия» решила провести дополнительные медицинские обследования, которые показали необходимость новых вмешательств.

Как утверждает Autosport, Мартин пропустит первые предсезонные тесты в Малайзии, которые намечены на 3-5 февраля. Хорхе надеется вернуться за руль ко вторым предсезонным тестам на трассе «Бурирам» (21-22 февраля) и Гран-при Таиланда (1 марта).

