Чемпион MotoGP-2024 Мартин перенес 2 операции и пропустит первые предсезонные тесты (Autosport)
Хорхе Мартин пропустит 1-е предсезонные тесты MotoGP.
Гонщик «Априлии» Хорхе Мартин в последние недели перенес две операции, связанные с последствиями прошлогодних травм.
Чемпион сезона-2024 восстанавливался на протяжении большей части 2025 года. Испанец уже перенес операции в прошлом году, но не чувствовал себя в 100-процентной форме. В итоге «Априлия» решила провести дополнительные медицинские обследования, которые показали необходимость новых вмешательств.
Как утверждает Autosport, Мартин пропустит первые предсезонные тесты в Малайзии, которые намечены на 3-5 февраля. Хорхе надеется вернуться за руль ко вторым предсезонным тестам на трассе «Бурирам» (21-22 февраля) и Гран-при Таиланда (1 марта).
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости