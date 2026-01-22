«Формула-1» с Брэдом Питтом номинирована на «Оскар» в четырех категориях, в том числе главной

«Формула-1» претендует на «Оскар» в основной категории.

Фильм «Формула-1», главную роль в котором сыграл Брэд Питт, получил четыре номинации на премию «Оскар». Сопродюсером и консультантом выступил пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон .

Картина претендует на победу в категории «Лучший фильм», ее соперниками стали «Бугония», «Франкенштейн», «Гамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».

Кроме того, «Формула-1 » номинирована в категориях «Лучший звук», «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты».

Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 15 марта.

