«Формула-1» с Брэдом Питтом номинирована на «Оскар» в четырех категориях, в том числе главной
«Формула-1» претендует на «Оскар» в основной категории.
Фильм «Формула-1», главную роль в котором сыграл Брэд Питт, получил четыре номинации на премию «Оскар». Сопродюсером и консультантом выступил пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон.
Картина претендует на победу в категории «Лучший фильм», ее соперниками стали «Бугония», «Франкенштейн», «Гамнет», «Марти Великолепный», «Битва за битвой», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Грешники» и «Сны поездов».
Кроме того, «Формула-1» номинирована в категориях «Лучший звук», «Лучший монтаж» и «Лучшие визуальные эффекты».
Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 15 марта.
Фильм про «Ф-1» – самый кассовый в спорте и карьере Брэда Питта. Как он перевернул индустрию?
Стефано Доменикали о возможном сиквеле фильма «Ф-1»: «Никогда не говори «никогда»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт премии «Оскар»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости