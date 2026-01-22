«Мерседес» обкатал новый болид в Сильверстоуне

«Мерседес» провел первые заезды в Сильверстоуне.

Новый болид «Мерседеса», который команда будет использовать в сезоне-2026, впервые появился на трассе в Сильверстоуне в рамках обкатки.

В сети появились первые кадры.

Ранее «Мерседес» опубликовал рендеры новой ливреи.

Видео: @MotorsportMP4 ; соцсети «Мерседеса»

«Мерседес» представил болид-2026

«Мерседес» и Microsoft объявили о многолетнем сотрудничестве. Сделку оценивали в 60 млн долларов в год



