«Мерседес» обкатал новый болид в Сильверстоуне
«Мерседес» провел первые заезды в Сильверстоуне.
Новый болид «Мерседеса», который команда будет использовать в сезоне-2026, впервые появился на трассе в Сильверстоуне в рамках обкатки.
В сети появились первые кадры.
Ранее «Мерседес» опубликовал рендеры новой ливреи.
Видео: @MotorsportMP4; соцсети «Мерседеса»
«Мерседес» представил болид-2026
«Мерседес» и Microsoft объявили о многолетнем сотрудничестве. Сделку оценивали в 60 млн долларов в год
