Ландо Норрис о защите титула: «Безусловно, это цель. Победа добавляет уверенности»

Норрис обозначил цель на сезон-2026.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис подтвердил, что стремится к сохранению чемпионского титула в предстоящем сезоне, а также поделился мыслями о своем настрое.

«Безусловно, это цель. Безусловно, безусловно. Победа определенно добавляет уверенности. Все люди разные, правда? Нужно найти свой подход, и есть люди, которые уверены в себе больше или меньше.

Я никогда не был уверен в себе больше всех. Сейчас уверенности точно прибавилось, определенно. Я из тех людей, которым нужно увидеть, чтобы поверить, но даже я стал увереннее. Мне нужно было увидеть себя на верхней ступени, необходимо было победить, чтобы наконец поверить, что я на это способен.

Однако в этом году мне удалось поверить даже раньше, чем я достиг цели. Уже по ходу сезона я почувствовал, что у меня есть все необходимое. Люди вокруг, команда, болид, моя способность выиграть чемпионат. В прошлом году я впервые поверил в себя, и оказалось, что это правильно. Это здорово», – сообщил британец.

