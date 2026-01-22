Габриэль Бортолето: «Когда «Ауди» впервые выехала на трассу, было много слез. И у меня тоже!»

Бортолето эмоционально воспринял приход «Ауди» в «Ф-1».

Пилот «Ауди» поделился впечатлениями от съемочного дня за рулем нового болида и подготовки к следующему сезону.

«Это потрясающая возможность для моей карьеры. Когда я пришел в «Ф-1», то, очевидно, знал об этом проекте и был в него вовлечен. Но наконец-то застать его начало и стать его частью – это потрясающе. Я очень горжусь командой.

Какие ощущения от заездов в начале года? Было здорово. Здорово немного ощутить, как управляется машина нового регламента, ее двигатель. Подход к работе с силовой установкой будет отличаться от прошлогоднего.

Но, честно говоря, с нетерпением жду возможности приступить к тщательным тестам в Барселоне и Бахрейне, чтобы все проверить, набраться опыта и извлечь из этого пользу.

Когда мы увидели, как машина впервые выехала на шейкдаун, то можно было увидеть много слез в глазах команды. Все очень эмоционально относятся к этому проекту и к ожиданиям от него. И я тоже, если честно! Это невероятно», – рассказал Бортолето .

