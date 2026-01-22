Андреа Стелла о «правилах папайи»: «Макларен» продолжит работать в том же духе»

В «Макларене» продолжат придерживаться «правил папайи» в 2026-м.

Руководитель «Макларена » подтвердил, что в следующем сезоне команда так же позволит Ландо Норрису и Оскару Пиастри вести между собой борьбу в рамках так называемых «правил папайи» – командной политики в Уокинге.

«Понятия справедливости, честности, равных возможностей и спортивного духа – все это фундамент для команды, для Ландо и Оскара. Поэтому мы их подтвердили и закрепили с возможностью дальнейшего улучшения.

Когда мы проанализировали наши действия [в прошедшем сезоне], то в большинстве случаев пришли к выводу, что будем продолжать работать в том же духе. Но мы обнаружили несколько возможностей оптимизировать нашу работу», – отметил Стелла .

Роб Маршалл: «Макларен» привезет на тесты практически ту же машину, что и на первую гонку»

