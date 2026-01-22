«Ред Булл» начнет тесты в Барселоне с 1-го дня, если позволит погода (Эрик ван Харен)

«Ред Булл» и «Макларен» избрали противоположные подходы к тестам.

«Ред Булл » выведет на трассу новый болид с первого же дня тестов в Барселоне, если позволит погода, сообщает журналист De Telegraaf Эрик ван Харен.

Ранее стало известно, что «Макларен», напротив, пропустит первый день или два.

Первые предсезонные заезды состоятся 26-30 января. Команды могут использовать три дня из пяти.

Sky Sports частично покажет вторые тесты и полностью – третьи. Заезды в Барселоне транслировать не будут (GPblog)