«Ред Булл» начнет тесты в Барселоне с 1-го дня, если позволит погода (Эрик ван Харен)
«Ред Булл» и «Макларен» избрали противоположные подходы к тестам.
«Ред Булл» выведет на трассу новый болид с первого же дня тестов в Барселоне, если позволит погода, сообщает журналист De Telegraaf Эрик ван Харен.
Ранее стало известно, что «Макларен», напротив, пропустит первый день или два.
Первые предсезонные заезды состоятся 26-30 января. Команды могут использовать три дня из пяти.
«Макларен» начнет тесты в Барселоне со 2-го или 3-го дня. Команды могут использовать 3 дня из 5
Sky Sports частично покажет вторые тесты и полностью – третьи. Заезды в Барселоне транслировать не будут (GPblog)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Эрика ван Харена
