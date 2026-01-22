Sky Sports частично покажет вторые тесты и полностью – третьи. Заезды в Барселоне транслировать не будут (GPblog)

Планы по показу предсезонных тестов «Ф-1» поменялись.

Канал Sky Sports покажет лишь последний час (с 18:00 до 19:00 по московскому времени) каждого из трех дней тестов в Бахрейне 11-13 февраля, утверждает GPblog. Изначально планировалось, что тесты будут показаны целиком.

Таким образом, первые тесты в Барселоне (26-30 января) пройдут в закрытом режиме и не будут транслироваться. Вторые тесты в Бахрейне (11-13 февраля) Sky Sports покажет частично, а третьи на той же трассе (18-20 февраля) – полностью (с 10:00 до 19:00 по московскому времени).

«Макларен» начнет тесты в Барселоне со 2-го или 3-го дня. Команды могут использовать 3 дня из 5