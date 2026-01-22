Роб Маршалл: «Макларен» привезет на тесты практически ту же машину, что и на первую гонку»

«Макларен» отказался от больших изменений между тестами и стартом сезона.

Главный конструктор «Макларена » Роб Маршалл заявил, что болид на первых тестах в Барселоне будет мало отличаться от той техники, которую команда привезет на Гран-при Австралии .

«Если сравнивать Барселону и Мельбурн, думаю, вы увидите практически то же самое, что мы привезем на первую гонку.

Будет приложено много усилий, чтобы разобраться в болиде. Кроме того, нужно принимать во внимание действия соперников. Нужно искать вдохновение в том, чего он достигнут или не достигнут, что покажут или не покажут.

Мы должны полностью сосредоточиться на том, чтобы разобраться в машине. Она очень сложная – все новое. Многое предстоит настроить, и, на мой взгляд, многочисленные обновления на столь ранней стадии осложнят работу.

Нужно сначала как следует разобраться в своей платформе, прежде чем слишком рьяно ее перерабатывать еще до того, как болид появится на трассе», – отметил инженер.

«Макларен» начнет тесты в Барселоне со 2-го или 3-го дня. Команды могут использовать 3 дня из 5

«Макларен» и Puma представили первую совместную коллекцию