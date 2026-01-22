Николас Томбасис о моторном скандале: «ФИА хочет заниматься гонками, а не сидеть по судам после первого же этапа»

ФИА стремится избежать разбирательств из-за двигателей.

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал претензии «Феррари», «Ауди » и «Хонды» к «Мерседесу » и «Ред Булл », которые создали спорные силовые установки на сезон-2026.

«Разумеется, команды сражаются между собой и полны страсти. Такой настрой создает своего рода слепоту к другим доводам. Поэтому некоторые люди представляют свою точку зрения как единственно верную. К сожалению, все устроено сложнее. И наша задача – прояснять такие моменты.

Как бы то ни было, не считаю, что это такая уж большая тема, как пишут в прессе.

Думаю, все будет в порядке. Важнее всего – избежать любых спорных ситуаций, потому что мы хотим заниматься гонками, а не сидеть по судам и слушаниям после первого же этапа», – объяснил Томбасис.

