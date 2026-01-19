  • Спортс
  • Аяо Комацу: «В 2026-м «Хаас» подвергнется серьезной проверке. Но чувствую, что команда готова»
Аяо Комацу: «В 2026-м «Хаас» подвергнется серьезной проверке. Но чувствую, что команда готова»

В «Хаасе» описали цели на начало сезона-2026.

Руководитель «Хааса» заявил, что в начале следующего сезона команда сфокусируется на получении максимально подробного представления о работе болида в рамках новых правил.

«Что касается первых гонок, то тут речь идет не о спортивных задачах, а о внутренних. Сперва, нужно разобраться с управлением силовой установкой, затем понять новые принципы развития аэродинамики.

Если понадобится изменить направление развития или изучить другие концепции, то делать это нужно будет незамедлительно. Чтобы быстро реализовать определенные решения, важно работать в команде и поддерживать налаженную коммуникацию.

Есть некоторые аспекты, над которыми мы работали на протяжении последних лет – и теперь мы подвергнемся серьезной проверке. Но я чувствую, что мы готовы», – заверил Комацу.   

«Хаас» представил ливрею для сезона-2026
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
logoХаас
Аяо Комацу
logoФормула-1
