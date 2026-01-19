Гельмут Марко: «2021-й – мой труднейший год в «Ф-1». Везде политические интриги, на треке – токсичная атмосфера»

Марко назвал сложнейший сезон в карьере.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко объяснил, почему считает сезон-2021 сложнейшим в карьере.

«В плане эмоций, политики – в плане всего 2021-й был моим труднейшим годом в «Ф-1». «Мерседес» доминировал. Внезапно к ним подобрался «Ред Булл» с относительно молодым пилотом [Максом Ферстаппеном ], и после началась череда всевозможных испытаний.

Были столкновения на трассе: первое произошло в Сильверстоуне, когда переднее колесо [Льюиса ] Хэмилтона врезалось в заднюю колесо Макса, и Ферстаппен вылетел с трассы на скорости более 300 км/ч.

Порой на треке была токсичная атмосфера. Везде были политические интриги. Было очень, очень трудно. Затем наступил финал в Абу-Даби, который сложился в нашу пользу – отчасти потому, что мы поменяли шины в нужный момент. В «Мерседесе » тот факт, что они проиграли титул, глубоко отпечатался в памяти», – заявил Марко.

«Ред Булл» – в тумане. Новый провал в «Ф-1» грозит потерей Ферстаппена и перестройкой

