Эстебан Окон о регламенте 2026 года: «Нужно забыть обо всем – придется заново учиться»

Окон заявил, что пилотам придется непросто из-за новых правил.

Пилот «Хааса » рассказал, в чем заключается главная сложность нового регламента «Ф-1»

«Это самое крупное изменение в правилах, с которым мне приходилось иметь дело. В первый раз я пилотировал болид «Формулы-1» в эпоху V8 [на тестах за «Лотус» в 2012-м]. Затем мы перешли на гибридную систему, которую я тогда опробовал в Валенсии, а потом в первой практике в Абу-Даби.

Наверное, те перемены были похожи на нынешние, но, как я и сказал, нам нужно забыть обо всем, что было в прошлом.

Нам придется заново всему учиться, так что, думаю, опыт поможет быстро адаптироваться – но адаптироваться придется ко всему. Все наши чувства, ощущения… придется гораздо больше и быстрее думать во время пилотирования. Будет интересно», – считает Окон.

Эстебан Окон: «Придется по-другому пилотировать болид. Можно забыть все, чему мы учились, начиная с картинга»

