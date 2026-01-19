Джордж Расселл: «Хотел бы собрать коллекцию своих болидов «Ф-1», но не могу из-за лимита бюджета»

Расселл рассказал о необычной проблеме в «Мерседесе».

Пилот «Мерседеса » сожалеет, что из-за ограничений регламента не может собрать коллекцию из собственных болидов «Ф-1».

«Я бы хотел собрать коллекцию своих болидов в «Ф-1», но из-за лимита бюджета мы делаем всего три-четыре монокока в год. 20 лет назад, когда команды могли проводить неограниченное количество тестов, каждый коллектив конструировал от 15 до 20 шасси.

Во время последних переговоров о контракте я пытался получить машину «Ф-1», но, к сожалению, не получилось.

Хотелось бы, чтобы у команд появилась возможность создать дополнительные монококи, которые бы не включались в лимит бюджета. Остальных деталей как раз достаточно.

На каждого пилота приходится пять двигателей в год. Думаю, «Мерседес» создает где-то 60 моторов за год. Также у нас есть задние антикрылья разных спецификаций: с высокой, средней и низкой прижимной силой. У нас достаточно передних антикрыльев и днищ.

У нас как минимум по 10 экземпляров каждого элемента. Но только три-четыре монокока. Возможно, мне стоит поговорить об этом с ФИА », – сказал Расселл .

