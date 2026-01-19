Аяо Комацу: «Болид «Хааса» в Барселоне будет отличаться от версии в Австралии»

В «Хаасе» высказались о предстоящих тестах в Барселоне и Бахрейне.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу предупредил об изменениях, которые произойдут с болидом при подготовке к сезону-2026.

Первые тренировочные заезды пройдут с 26 по 30 января в Барселоне в закрытом формате, после чего состоятся еще две официальные сессии предсезонных тестов в Бахрейне – с 11 по 13 февраля и с 18 по 20 февраля.

«Болид, который все увидят в Барселоне, будет отличаться от того, что мы привезем в Австралию [на первый этап сезона]. Думаю, это относится ко всем командам, поскольку пока еще просто слишком рано.

Возможно, когда проводятся одни единственные тесты за две недели до первой гонки, ситуация иная – но у нас еще чуть больше месяца до первого этапа, так что команды продолжат работать в аэротрубе. Следовательно, машины, которые мы увидим в Барселоне, а затем во время первой недели в Бахрейне, будут отличаться от финального варианта в Австралии.

В период между шейкдауном в Барселоне и финальными тестами в Бахрейне вы увидите совершенно разные болиды, особенно в плане аэродинамики – ведь работа над силовой установкой практически завершена.

Использование мощности мотора станет самым важным аспектом. В Барселоне все сконцентрируются на том, как наиболее оптимально использовать энергию – и все постараются как можно быстрее в этом разобраться», – отметил Комацу.

