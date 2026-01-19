  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Аяо Комацу: «Болид «Хааса» в Барселоне будет отличаться от версии в Австралии»
0

Аяо Комацу: «Болид «Хааса» в Барселоне будет отличаться от версии в Австралии»

В «Хаасе» высказались о предстоящих тестах в Барселоне и Бахрейне.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу предупредил об изменениях, которые произойдут с болидом при подготовке к сезону-2026.

Первые тренировочные заезды пройдут с 26 по 30 января в Барселоне в закрытом формате, после чего состоятся еще две официальные сессии предсезонных тестов в Бахрейне – с 11 по 13 февраля и с 18 по 20 февраля.

«Болид, который все увидят в Барселоне, будет отличаться от того, что мы привезем в Австралию [на первый этап сезона]. Думаю, это относится ко всем командам, поскольку пока еще просто слишком рано.

Возможно, когда проводятся одни единственные тесты за две недели до первой гонки, ситуация иная – но у нас еще чуть больше месяца до первого этапа, так что команды продолжат работать в аэротрубе. Следовательно, машины, которые мы увидим в Барселоне, а затем во время первой недели в Бахрейне, будут отличаться от финального варианта в Австралии.

В период между шейкдауном в Барселоне и финальными тестами в Бахрейне вы увидите совершенно разные болиды, особенно в плане аэродинамики – ведь работа над силовой установкой практически завершена.

Использование мощности мотора станет самым важным аспектом. В Барселоне все сконцентрируются на том, как наиболее оптимально использовать энергию – и все постараются как можно быстрее в этом разобраться», – отметил Комацу.   

«Хаас» представил ливрею для сезона-2026
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
Аяо Комацу
logoХаас
тесты Формула-1
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Феррари» показала болид SF-26 на новый сезон
7 минут назадФото
Дэн Фэллоус стал техническим директором «Рейсинг Буллз»
33 минуты назад
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Правда верю, что у Аджара в «Ред Булл» может получиться»
сегодня, 09:41
Андреа Стелла: «Для зрителей может выглядеть немного странным, что некоторые обгоны будут проходить уж слишком легко»
сегодня, 08:40
Питер Уиндзор: «Было неразумно менять Риккардо на Пиастри. «Макларен» бы все равно выиграл чемпионат с Норрисом»
сегодня, 07:50
Ферстаппен первым сядет за руль нового болида «Ред Булл» на тестах в Барселоне
сегодня, 07:21
График презентаций болидов 2026 года. «Феррари» сегодня покажет болид, «Альпин» – ливрею
сегодня, 07:00
Журналист Пейро: «Несколько дней назад «Уильямс» не прошел крэш-тест»
вчера, 19:33
ФИА подтвердила легальность моторов «Мерседеса» и «Ред Булл» на встрече с мотористами (es.motorsport.com)
вчера, 18:57
Маттиа Бинотто: «Не жду, что двигатель «Ауди» окажется лучшим с самого старта. Это невозможно»
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22