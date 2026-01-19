Эстебан Окон: «Придется по-другому пилотировать болид. Можно забыть все, чему мы учились, начиная с картинга»
Пилот «Хааса» высказался о смене моторного регламента в «Ф-1», из-за чего в силовых установках изменится распределение мощности, где теперь половина придется на электрическую составляющую.
«Болид придется пилотировать совершенно особым образом. Нужно будет контролировать больше процессов, связанных с работой двигателя и гибридной системы.
Сама машина, если судить по ощущениям, вполне хороша. У нее приличный баланс – хотя, конечно, это все основано на первом впечатлении от сессий в симуляторе, так что нужно будет еще посмотреть, как все сложится в реальности. Но уровень сцепления хороший.
Очевидно, что самые большие изменения произошли в области силовой установки – и это станет ключевым фактором при подготовке к сезону. Это захватывающий вызов, придется по-другому пилотировать болид. Думаю, можно забыть все, чему мы учились, начиная с картинга. Будет интересно изучить новый пилотажный стиль – надеюсь, что быстро обрету скорость», – сказал Окон.