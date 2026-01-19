Оливер Бермэн: «Хотел перемотать следующие шесть месяцев, чтобы посмотреть, где окажется «Хаас»

Бермэн высказался о правилах 2026 года.

Пилот «Хааса » поделился ожиданиями от следующего сезона, который станет для него вторым полноценным годом в «Ф-1».

«По ощущениям, это самые крупные изменения в истории «Формулы-1», так что я весь в предвкушении. Я впервые сталкиваюсь со сменой регламента в карьере.

Прошлый год стал для меня важным шагом вперед. С самого начала мы понимали, что если сможем попасть в «рабочее окно», то у нас получится побороться за очки – мы имели представление о конкурентоспособности этого болида.

Перед 2026-м мы столкнулись с нехваткой знаний – это и хорошо и плохо, так как, с одной стороны, мы сходу сможем повлиять на ситуацию, но с другой, довольно страшно идти вперед без какого-либо четкого представления.

Я бы хотел перемотать следующие шесть месяцев, чтобы посмотреть, где мы окажемся. Сделаю все возможное, чтобы достичь как можно более высоких результатов», – отметил Бермэн .

