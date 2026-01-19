Макс Ферстаппен о легальности мотора «Ред Булл»: «ФИА и мотористы должны решить этот вопрос между собой»

Ферстаппен ответил на вопрос о легальности мотора «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» рассказал, чувствует ли он, что у его команды есть преимущество перед началом сезона-2026.

Ранее появились предположения, что в «Мерседесе» обнаружили способ сжимать топливо в цилиндре сильнее, чем разрешено правилами – и достигать степени сжатия 18:1 вместо 16:1. Причем так, что судьи не смогли бы их поймать, поскольку по регламенту замеры проводятся вне рабочей фазы на трассе. Данное преимущество оценивается в 15-20 л.с. – до 0,3 секунды на круге при прочих равных.

При этом в «Ред Булл» первым из остальных моторостроителей узнал о технологии «Мерседеса» – около 7 месяцев назад от бывших сотрудников немецкой команды. И разработали аналогичное решение.

22 января ФИА проведет встречу с мотористами, чтобы обсудить детали регламента, связанные с описанной ситуацией.

«Нельзя ничего точно сказать. Каждый делает все возможное, и, что касается нас и особенно меня, то мне нужно сосредоточиться на пилотаже. Я здесь не для того, чтобы в роли техника объяснять вам все детали.

В конце концов ФИА и мотористы должны решить этот вопрос между собой. Я пилотирую болид и доверю команде. Мы всегда стараемся выгладываться на полную, чтобы выжать максимум из мотора», – сказал Ферстаппен .

Глава моторного подразделения «Ред Булл»: «Уверен, конструкция нашего двигателя абсолютно легальна»

