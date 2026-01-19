  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о легальности мотора «Ред Булл»: «ФИА и мотористы должны решить этот вопрос между собой»
0

Макс Ферстаппен о легальности мотора «Ред Булл»: «ФИА и мотористы должны решить этот вопрос между собой»

Ферстаппен ответил на вопрос о легальности мотора «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» рассказал, чувствует ли он, что у его команды есть преимущество перед началом сезона-2026.

Ранее появились предположения, что в «Мерседесе» обнаружили способ сжимать топливо в цилиндре сильнее, чем разрешено правилами – и достигать степени сжатия 18:1 вместо 16:1. Причем так, что судьи не смогли бы их поймать, поскольку по регламенту замеры проводятся вне рабочей фазы на трассе. Данное преимущество оценивается в 15-20 л.с. – до 0,3 секунды на круге при прочих равных.

При этом в «Ред Булл» первым из остальных моторостроителей узнал о технологии «Мерседеса» – около 7 месяцев назад от бывших сотрудников немецкой команды. И разработали аналогичное решение.

22 января ФИА проведет встречу с мотористами, чтобы обсудить детали регламента, связанные с описанной ситуацией.

«Нельзя ничего точно сказать. Каждый делает все возможное, и, что касается нас и особенно меня, то мне нужно сосредоточиться на пилотаже. Я здесь не для того, чтобы в роли техника объяснять вам все детали.

В конце концов ФИА и мотористы должны решить этот вопрос между собой. Я пилотирую болид и доверю команде. Мы всегда стараемся выгладываться на полную, чтобы выжать максимум из мотора», – сказал Ферстаппен.

Глава моторного подразделения «Ред Булл»: «Уверен, конструкция нашего двигателя абсолютно легальна»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
техника
logoФормула-1
logoФИА
регламент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Феррари» показала болид SF-26 на новый сезон
6 минут назадФото
Дэн Фэллоус стал техническим директором «Рейсинг Буллз»
32 минуты назад
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Правда верю, что у Аджара в «Ред Булл» может получиться»
59 минут назад
Андреа Стелла: «Для зрителей может выглядеть немного странным, что некоторые обгоны будут проходить уж слишком легко»
сегодня, 08:40
Питер Уиндзор: «Было неразумно менять Риккардо на Пиастри. «Макларен» бы все равно выиграл чемпионат с Норрисом»
сегодня, 07:50
Ферстаппен первым сядет за руль нового болида «Ред Булл» на тестах в Барселоне
сегодня, 07:21
График презентаций болидов 2026 года. «Феррари» сегодня покажет болид, «Альпин» – ливрею
сегодня, 07:00
Журналист Пейро: «Несколько дней назад «Уильямс» не прошел крэш-тест»
вчера, 19:33
ФИА подтвердила легальность моторов «Мерседеса» и «Ред Булл» на встрече с мотористами (es.motorsport.com)
вчера, 18:57
Маттиа Бинотто: «Не жду, что двигатель «Ауди» окажется лучшим с самого старта. Это невозможно»
вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря 2025, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря 2025, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября 2025, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября 2025, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября 2025, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября 2025, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября 2025, 15:22