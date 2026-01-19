Глава моторного подразделения «Ред Булл» о новых болидах: «Аэродинамика может обеспечить весомую разницу в темпе»
В «Ред Булл» назвали ключевую область в новых болидах.
Глава моторного подразделения «Ред Булл» Бен Ходжкинсон полагает, что аэродинамика станет ключевой областью в рамках нового регламента 2026 года.
«Наш проект правда молодой, но многие в моей команде обладают значительным опытом работы в «Формуле-1» – вероятно, поэтому я так оптимистично настроен.
Будет очень интересно посмотреть, как проявят себя другие производители. Если бы мне пришлось указать на область, которая может обеспечить весомую разницу в темпе, то я бы сказал, что это аэродинамика. Но это не моя сфера, просто личные ощущения», – сказал Ходжкинсон.
Глава моторного подразделения «Ред Булл»: «Уверен, что ДВС может быть главным определяющим фактором в моторе»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
