  • Макс Ферстаппен: «Понятия не имею, чего ждать от новых болидов – на симуляторе я проехал не так уж много кругов»
Макс Ферстаппен: «Понятия не имею, чего ждать от новых болидов – на симуляторе я проехал не так уж много кругов»

У Ферстаппена нет ожиданий от новых болидов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что предпочитает дождаться возможности выехать на трассу на предсезонных тестах, чтобы давать первые оценки и делаться ожиданиями от новых машин.

«Честно говоря, я понятия не имею, чего ждать от новых болидов. На симуляторе я проехал не так уж много кругов. Посмотрим, что случится, когда я сяду за руль реального болида.

Как и всегда, для гонщика будет важно максимально быстро адаптироваться к ситуации, в которой ты оказался. И не важно, идет ли речь о машине, за рулем которой ты уже давно выступаешь, или о совершенно новом болиде – тебе нужно стараться как можно быстрее адаптироваться и как можно быстрее учиться, ведь новые машины, я думаю, по ходу сезона будут меняться довольно быстро», – рассказал Ферстаппен.

