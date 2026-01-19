  • Спортс
  • Джонни Херберт о Хэмилтоне и Алонсо: «С сожалением должен признать, что я бы, вероятно, поставил на Фернандо»
Джонни Херберт о Хэмилтоне и Алонсо: «С сожалением должен признать, что я бы, вероятно, поставил на Фернандо»

Херберт ставит Алонсо выше Хэмилтона в текущей форме.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт отметил, что Фернандо Алонсо, скорее всего, победил бы Льюиса Хэмилтона, если бы оказались за рулем одинаковых болидов.

В качестве аргумента Херберт привел умение Алонсо справляться с управлением не самых конкурентоспособных болидов, а то время как Хэмилтон свой первый сезон в «Феррари» провел неудачно.

«Если посмотреть на этих двоих, то прежде всего я бы задался вопросом – на кого бы я был готов поставить деньги, если бы они оба оказались за рулем отличных болидов?

С сожалением должен признать, что я бы, вероятно, поставил на Фернандо [Алонсо]. Потому что в «Астон Мартин» Фернандо приходилось иметь дело с далеко не лучшей машиной. Далеко не лучшей. И он все равно постоянно находится где-то рядом, претендует на хорошие результаты. Ему удается выжимать из болида что-то большее.

В то же время в прошлом году я ни разу не видел, чтобы нечто подобное удалось сделать Льюису Хэмилтону. И я шокирован тем, что мы ни разу не увидели чего-то подобного.

Уверен, Льюис и сам был сильно этим расстроен и шокирован. А потом мы смотрим на то, с каким лицом Льюис давал все эти интервью после гонок – и понимаем, что он выглядел потерянным. Он не понимал, что именно от него требуется, чтобы справиться с проблемой. В то время как Шарль [Леклер] эти проблемы [с болидом] преодолел», – рассказал Херберт.

Фаны Хэмилтона и «Феррари», крепитесь. Новая машина обнажит все слабости Льюиса

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
