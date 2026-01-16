Карлос Сайнс: «Когда вместо меня «Ред Булл» взял Ферстаппена в «Ф-1», думал, что больше никогда не буду выступать в гонках»

Сайнс рассказал, как едва не покинул программу «Ред Булл».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс поделился воспоминаниями об участии в молодежных сериях и попытке попасть в «Ф-1», когда был юниором «Ред Булл».

Так, испанец раскрыл, что в 2014-м едва не завершил карьеру из-за повышения Макса Ферстаппена в младшую команду «Ред Булл» – «Торо Россо» (нынешний «Рейсинг Буллз »).

«Тогда мне сказали в «Ред Булл», что это мой последний год. Мол, если выиграю «Формулу Рено » 3.5, то, быть может, для меня найдется место в «Формуле-1». Если нет, то нет.

Я изменил свой подход, выиграл титул – и внезапно они повысили Ферстаппена вместо меня. В течение двух или трех месяцев я думал, что больше никогда не буду выступать в гонках.

Но затем появилось место (из-за ухода Себастьяна Феттеля в «Феррари» и повышения в «Ред Булл» Даниила Квята – Спортс’’). Они посадили в «Торо Россо» Ферстаппена и меня», – рассказал Сайнс.

