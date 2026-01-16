Аяо Комацу: «Хаас» не будет доволен, пока болид не начнет побеждать»

В «Хаасе» оценили прогресс в сезоне-2025.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу прокомментировал результаты в прошедшем сезоне, по итогам которого команда заняла 8-е место в Кубке конструкторов.

«Думаю, мы не будем довольны, пока у нас не появится машина, способная побеждать. Но я доволен тем, что мы добивались прогресса на протяжении всего сезона. К концу года у нас был пятый по скорости болид.

Этап в Мельбурне обернулся катастрофой. Мы были на 0,6 секунды медленнее всех – а это весомое отставание. Но мы выбрались из этой ситуации – думаю, мы вновь продемонстрировали способность улучшать машину.

Я очень доволен работой нашей команды и тем, как все поддерживают друг друга, чтобы извлечь темп из болида – особенно если учитывать, что мы самая маленькая команда. Наша команда – это как треть обычного коллектива в «Ф-1». Моя работа заключается в том, чтобы создать обстановку, в которой мы сможем работать наиболее эффективным образом. Уверен, у нас получится этого достичь», – сказал Комацу.

