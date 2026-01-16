Логан Сарджент станет пилотом «Форда» в гонках на выносливость

Экс-пилот «Ф-1» определился с местом для продолжения карьеры.

Бывший пилот «Ф-1» Логан Сарджент будет выступать за «Форд» в классе гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC .

При этом Сарджент дебютирует в серии уже в грядущем сезоне в категории LMGT3 в составе команды «Протон Компетишн». Логан будет управлять «Фордом » Mustang LMGT3 Evo в составе экипажа под номером 88.

