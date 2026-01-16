Глава моторного подразделения «Ред Булл»: «Ферстаппен даст команде преимущество»

В «Ред Булл» рассказали о важности Ферстаппена в сезоне-2026.

Руководитель моторного подразделения «Ред Булл» Бен Ходжкинсон пояснил, в чем ценность Макса Ферстаппена для команды.

«Настоящая ценность Макса в рамках нового регламента проявится, когда он появится на трассе. Он уже поработал в симуляторе, так что поделился с нами обратной связью. При этих правилах значительная часть мощности силовой установки приходится на систему рекуперации энергии – которой можно пользоваться по-разному.

Мне кажется, у пилотов теперь будет больше работы, нужно будет принимать много решений, применять иные стратегии. Макс даст нам преимущество, поскольку его способность контролировать весь процесс на скорости более 300 км/ч находится на высшем уровне. Мне интересно увидеть, как он с этим справится», – сказал Ходжкинсон.

Глава моторного подразделения «Ред Булл»: «Уверен, конструкция нашего двигателя абсолютно легальна»

