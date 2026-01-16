Арвид Линдблад: «Мне повезло, что в «Рейсинг Буллз» привыкли работать с новичками»

Линдблад высказался о грядущем дебюте за «Рейсинг Буллз».

Новичок «Рейсинг Буллз » доволен, что в условиях нового регламента дебютирует в «Ф-1» именно за команду из Фаэнцы.

«Придется работать с гораздо большим числом элементов – особенно это касается силовой установки. Так что будет непросто. Особенно нелегко столкнуться с этим, когда ты новичок: в «Ф-1» приходится работать с куда большим количеством вещей, чем в «Ф-2».

Думаю, в этом году все станет еще сложнее, так что будет трудно. Но я с нетерпением жду начала сезона. Мне повезло, что команда привыкла работать с новичками. Меня очень хорошо приняли и поддержали», – сказал Линдблад .

«Ред Булл» перекрасил болид впервые за 10 лет – в глянцевый синий. У Ферстаппена – новый номер

