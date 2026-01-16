Лоран Мекьес: «Новый двигатель «Ред Булл» назван в честь господина Матешица»

В «Ред Булл» назвали новый мотор в честь основателя.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес сообщил, что команда назвала первый мотор собственного производства в честь основателя компании Дитриха Матешица , ушедшего из жизни в октябре 2022 года.

«Самый первый двигатель называется DM01 в память о господине Матешице. Его видение, смелость и способность пробудить дух «Ред Булл» помогли нам достичь нынешнего положения.

Он принял это невероятное решение направить нас по пути полной независимости – с собственным шасси и мотором. Он не побоялся этого вызова, и сегодня у нас есть возможность отдать ему дань уважения. Надеюсь, он будет гордиться», – сказал Мекьес.

