Лиам Лоусон: «Тесты в Барселоне будут играть очень важную роль»
Лоусон поделился ожиданиями от сезона-2026.
Пилот «Рейсинг Буллз» рассказал, с какими трудностями могут столкнуться пилоты «Ф-1» в грядущем сезоне.
«Думаю, контроль расхода энергии – это главное отличие новых моторов 2026 года. Ощущения от пилотажа будут совершенно другими, так что потенциально мы получим больший контроль над используемой мощностью. Это станет самым главным вопросом.
Тесты в Барселоне? Они будут играть очень важную роль. Мы должны выжать максимум из этих дней. Затем у нас будет неделя перерыва, которую мы посвятим работе с накопленной информацией – вся наша последующая работа будет основываться на данных с тестов в Барселоне», – отметил Лоусон.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
