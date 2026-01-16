Лиам Лоусон: «Тесты в Барселоне будут играть очень важную роль»

Лоусон поделился ожиданиями от сезона-2026.

Пилот «Рейсинг Буллз » рассказал, с какими трудностями могут столкнуться пилоты «Ф-1» в грядущем сезоне.

«Думаю, контроль расхода энергии – это главное отличие новых моторов 2026 года. Ощущения от пилотажа будут совершенно другими, так что потенциально мы получим больший контроль над используемой мощностью. Это станет самым главным вопросом.

Тесты в Барселоне? Они будут играть очень важную роль. Мы должны выжать максимум из этих дней. Затем у нас будет неделя перерыва, которую мы посвятим работе с накопленной информацией – вся наша последующая работа будет основываться на данных с тестов в Барселоне», – отметил Лоусон .

