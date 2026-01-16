Изак Аджар: «Мне должно будет помочь то, что все начинают этот сезон с чистого листа»

Аджар рассказал о готовности к новому сезону.

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар рассказал о том, с каким настроем подходит к старту нового чемпионата и первому для себя сезону в одной команде с Максом Ферстаппеном.

«В середине декабря я работал на симуляторе, потом в работе произошел перерыв по очевидным причинам. Но как только база снова открылась, я сразу вернулся к работе на симуляторе. Так что сейчас, после довольно долгих и удачных каникул, я полон сил.

В любом случае, до того, как я смогу опробовать болид на трассе, в голове будут только вопросы, ожидания, сомнения. О чем-то реальном мы сможем поговорить уже после тестов,

Будучи новичком в этой команде мне должно будет помочь то, что все начинают этот сезон с чистого листа. Мне этот момент кажется вполне подходящим для смены команды – в этом отношении мне повезло. Но что касается Макса, то какой бы ни получилась машина, соперничать мне все равно предстоит именно с Максом», – рассказал Аджар.

