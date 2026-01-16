Браунинг официально занял должность резервного пилота «Уильямса»
«Уильямс» утвердил Браунинга резервным пилотом.
Команда «Уильямс» официально объявила о том, что ее резервным пилотом в предстоящем сезоне будет Люк Браунинг.
Параллельно с работой в «Уильямсе» Браунинг, ранее выступавший в «Формуле-2», проведет предстоящий сезон в японской «Супер-Формуле».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Уильямса»
