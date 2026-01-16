Макс Ферстаппен: «Гонщикам потребуется какое-то время на адаптацию к новым болидам»

Ферстаппен поделился ожиданиями от новых болидов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил важность предсезонных тестов в 2026 году, учитывая, что гонщикам и командам нужно будет привыкать к работе с совершенно новыми болидами.

В этом году первые предсезонные тесты пройдут 26-30 января в Барселоне в закрытом формате. После этого тесты будут проходить в Бахрейне 11-13 и 18-20 февраля.

«Пока не до конца понятно, чего именно ждать. Разумеется, мы говорим об очень больших изменениях – и конструкции двигателя, и самих болидов, чьи размеры изменились.

Нам, гонщикам, очевидно потребуется какое-то время на адаптацию. Вот почему тестовые дни будут очень важны – нужно будет постараться проехать побольше кругов, стремясь как можно лучше оптимизировать работу всех аспектов.

Мотивация команды на высоте, мы все готовы. Я очень рад возможности начать этот новый этап», – рассказал Ферстаппен.

