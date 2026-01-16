Изак Аджар: «С нетерпением жду момента, когда смогу выехать на трассу за рулем нового болида «Ред Булл»

Аджар с нетерпением ждет старта нового сезона.

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар поделился впечатлениями от начала работы в австрийской команде.

Аджар после удачного дебютного сезона-2025 получил повышение, и теперь будет напарником Макса Ферстаппена.

«За последние несколько месяцев я пережил множество волнительных моментов и впечатлений – с тех пор, как я узнал, что буду выступать за «Ред Булл». И вот теперь мы впервые увидели новую ливрею на сезон-2026, что стало одним из лучших событий.

Теперь все это начинает казаться более реальным, и я с нетерпением жду момента, когда смогу выехать на трассу за рулем нового болида и с новой ливреей.

Мне нравится новый, но в то же время более традиционный вид ливреи. Это действительно особенный момент – быть здесь, видеть новую ливрею и осознавать масштаб проделанной командой работы, учитывая созданный с нуля двигатель. Я с нетерпением жду начала нового сезона – возможности сесть за руль болида RB22 с нашим двигателем и начать участвовать в гонках», – рассказал Аджар.

«Ред Булл» перекрасил болид впервые за 10 лет – в глянцевый синий. У Ферстаппена – новый номер