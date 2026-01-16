Арвид Линдблад о представлении гонщиком «Ф-1»: «Этот опыт я никогда не забуду»

Линдблад рад переходу в «Формулу-1».

Новичок «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад поделился эмоциями от участия в официальной презентации команды в Детройте, в рамках которой была показана новая ливрея и представлен состав гонщиков.

«Честно говоря, подобные моменты кажутся малореальными. Быть представленным в качестве гонщика «Формулы-1» на подобном мероприятии, в такой знаковой обстановке – этот опыт я никогда не забуду.

Виденье команды, новая силовая установка и вера команды в меня, которую они проявили – для меня это очень много значит. Я готов учиться, много работать и отдавать всего себя на трассе – мы вместе начинаем эту новую главу», – рассказал Линдблад.

