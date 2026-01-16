Макс Ферстаппен о шансах на борьбу за победы: «Время покажет, но просто «Ред Булл» точно не будет»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что затрудняется определить уровень готовности команды.
«Сможем ли мы бороться за победы? Ну, время покажет, правильно? То есть, я не знаю – и не могу ответить на этот вопрос. Я знаю лишь то, что все будут выкладываться на абсолютном максимуме, целиком отдаваясь работе. Мы стараемся не сбавлять обороты, стараемся выжать максимум из имеющихся возможностей. Но просто нам точно не будет, и мы это хорошо понимаем.
Что касается ухода Гельмута [Марко], то после этапа в Абу-Даби у нас состоялся очень эмоциональный разговор. И без Гельмута все будет немного другим. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Если буду в Граце, то обязательно загляну в гости. Мы очень многого добились вместе и всегда будем об этом помнить», – рассказал Ферстаппен.
