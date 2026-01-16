Макс Ферстаппен о шансах на борьбу за победы: «Время покажет, но просто «Ред Булл» точно не будет»

Ферстаппен ожидает непростой сезон-2026.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что затрудняется определить уровень готовности команды.

«Сможем ли мы бороться за победы? Ну, время покажет, правильно? То есть, я не знаю – и не могу ответить на этот вопрос. Я знаю лишь то, что все будут выкладываться на абсолютном максимуме, целиком отдаваясь работе. Мы стараемся не сбавлять обороты, стараемся выжать максимум из имеющихся возможностей. Но просто нам точно не будет, и мы это хорошо понимаем.

Что касается ухода Гельмута [Марко ], то после этапа в Абу-Даби у нас состоялся очень эмоциональный разговор. И без Гельмута все будет немного другим. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Если буду в Граце, то обязательно загляну в гости. Мы очень многого добились вместе и всегда будем об этом помнить», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» перекрасил болид впервые за 10 лет – в глянцевый синий. У Ферстаппена – новый номер