Лоран Мекьес о перспективах двигателя: «Ред Булл» будет отставать от конкурентов»

Мекьес оценил перспективы «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес признал, что команду ждут определенные трудности в первый год действия нового технического регламента.

В предстоящем сезоне в «Ред Булл» впервые будут использовать двигатели собственного производства, разработанные при техническом сотрудничестве с «Фордом».

«Мы знаем, что команду ждут определенные трудности. Что впереди множество бессонных ночей и поводов для головной боли, но я бы попросил вас проявить терпение и подождать несколько месяцев.

Никто не пытается недооценивать сложность стоящей перед нами задачи. Но это тот вызов, который хочется принять, путь, с которым хочется ассоциироваться. И я надеюсь, что в итоге мы выйдем из всего этого победителями.

И да, с нашей стороны было бы по меньшей мере наивно думать, что, начиная этот путь с нуля – при колоссальной поддержке «Форда », – мы сразу все сделаем правильно, и к первой же гонке сезона окажемся на одном уровнем с людьми, которые занимаются этим [разработкой и производством двигателей] уже много лет. Нет, этого не случится, и «Ред Булл» будет отставать от конкурентов.

При этом темпы развития болида в предстоящем сезоне будут очень высокими – это касается как шасси, так и силовой установки. И в прошлом году мы видели, что даже в последний год действия цикла предыдущей версии регламента, команда все равно смогла продемонстрировать свои возможности в плане развития болида на протяжении всего чемпионата», – рассказал Мекьес.

