Глава моторного подразделения «Ред Булл»: «Уверен, конструкция нашего двигателя абсолютно легальна»

В «Ред Булл» уверены в легальности конструкции своего двигателя.

Руководитель моторного подразделения «Ред Булл» Бен Ходжкинсон заявил, что в команде не обращают внимания на разговоры о том, что их двигатель может нарушать положения регламента.

Предполагается, что в «Мерседесе» обнаружили способ сжимать топливо в цилиндре сильнее, чем разрешено правилами – и достигать степени сжатия 18:1 вместо 16:1. Причем так, что судьи не смогли бы их поймать, поскольку по регламенту замеры проводятся вне рабочей фазы на трассе. Данное преимущество оценивается в 15-20 л.с. – до 0,3 секунды на круге при прочих равных.

При этом в «Ред Булл» первым из остальных моторостроителей узнал о технологии «Мерседеса » – около 7 месяцев назад от бывших сотрудников немецкой команды. И разработали аналогичное решение.

«Как я понимаю, некоторые производители силовых установок сейчас могут испытывать некоторую нервозность в связи с тем, что некоторым командам удалось разработать определенные инновационные и хитроумные инженерные решения.

Честно говоря, я не совсем уверен, стоит ли к этому прислушиваться и воспринимать всерьез. Я достаточно давно работаю в данной области, и подобные разговоры воспринимаю просто как сторонний шум. Вам нужно заниматься своим делом.

Я знаю, что именно делаем мы, и я уверен, что конструкция двигателя «Ред Булл» абсолютно легальна. И да, разумеется, мы постарались выжать абсолютный максимум из того, что допускается правилами. И я буду очень удивлен, если все остальные производители не постарались сделать то же самое. Так что лично я считаю, что вся эта история – много шума из ничего», – рассказал Ходжкинсон.

