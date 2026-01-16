В «Рейсинг Буллз» представили ливрею болида на сезон-2026

Команда «Рейсинг Буллз» показала новую ливрею.

Команда «Рейсинг Буллз »» в рамках официальной презентации команды показала ливрею болида, которую будет использовать по ходу предстоящего сезона «Формулы-1».

Мероприятие прошло в Детройте – в штаб-квартире «Форда ». В рамках презентации были показаны ливреи как «Рейсинг Буллз», так и «Ред Булл ».

Выступать за итальянскую команду в новом сезоне будут Лиам Лоусон и новичок «Ф-1» Арвид Линдблад .