В «Рейсинг Буллз» представили ливрею болида на сезон-2026
Команда «Рейсинг Буллз» показала новую ливрею.
Команда «Рейсинг Буллз»» в рамках официальной презентации команды показала ливрею болида, которую будет использовать по ходу предстоящего сезона «Формулы-1».
Мероприятие прошло в Детройте – в штаб-квартире «Форда». В рамках презентации были показаны ливреи как «Рейсинг Буллз», так и «Ред Булл».
Выступать за итальянскую команду в новом сезоне будут Лиам Лоусон и новичок «Ф-1» Арвид Линдблад.
Опубликовал: Александр Моисеенко
