«Ред Булл» показал расцветку болида на сезон-2026
«Ред Булл» представил новую ливрею.
Команда «Ред Булл» в рамках официальной презентации команды показала ливрею болида, которую будет использовать по ходу предстоящего сезона «Формулы-1».
Мероприятие прошло в Детройте – в штаб-квартире «Форда», который стал официальным техническим партнером «Ред Булл».
Выступать за австрийскую команду в новом сезоне будут Макс Ферстаппен и Изак Аджар.
