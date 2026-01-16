«Ред Булл» показал расцветку болида на сезон-2026

«Ред Булл» представил новую ливрею.

Команда «Ред Булл » в рамках официальной презентации команды показала ливрею болида, которую будет использовать по ходу предстоящего сезона «Формулы-1».

Мероприятие прошло в Детройте – в штаб-квартире «Форда », который стал официальным техническим партнером «Ред Булл».

Выступать за австрийскую команду в новом сезоне будут Макс Ферстаппен и Изак Аджар .